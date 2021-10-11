Происшествия

В Алапаевске уволен замначальника полиции, который пьяным устроил ДТП

11.10.2021 15:31
В Алапаевске уволен замначальника полиции, который пьяным устроил ДТП

Из органов внутренних дел уволен заместитель начальника отдела начальник полиции Алапаевска подполковник Антон Рожин, полгода назад севший пьяным за руль, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН. Кроме него наказаны сотрудники ОВД города Режа.

«Рожин устроил ДТП в апреле, а был уволен спустя полгода, только на прошлой неделе. Он постоянно уходил на больничный, и кадровики не могли его уволить», — сообщил источник.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

23 апреля около полуночи Рожин на служебном автомобиле ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Водителю иномарки медпомощь не понадобилась, сам Рожин после случившегося ушёл на больничный. У полицейского в больнице Режа был взят анализ крови, который показал наличие алкоголя. Чтобы не было ошибки, у Рожина взяли дополнительный анализ, который подтвердил, что полицейский за рулём был пьяным.

«Комиссия из ГУ МВД области провела проверку регистрации ДТП с участием подполковника Рожина. Выяснилось, что из дежурной части в главк о ЧП сообщили не сразу, также не сразу зарегистрировали данное происшествие. Пока неизвестно, чем руководствовались сотрудники, не спешившие давать делу ход. Сотрудники, допустившие задержку, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил собеседник издания.

Фото: ЕАН
Copyright
Telegram mstrok.ru