В Алапаевске уволен замначальника полиции, который пьяным устроил ДТП

Из органов внутренних дел уволен заместитель начальника отдела — начальник полиции Алапаевска подполковник Антон Рожин, полгода назад севший пьяным за руль, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН. Кроме него наказаны сотрудники ОВД города Режа.

«Рожин устроил ДТП в апреле, а был уволен спустя полгода, только на прошлой неделе. Он постоянно уходил на больничный, и кадровики не могли его уволить», — сообщил источник.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

23 апреля около полуночи Рожин на служебном автомобиле ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Водителю иномарки медпомощь не понадобилась, сам Рожин после случившегося ушёл на больничный. У полицейского в больнице Режа был взят анализ крови, который показал наличие алкоголя. Чтобы не было ошибки, у Рожина взяли дополнительный анализ, который подтвердил, что полицейский за рулём был пьяным.