Бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен главой Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) назначен митрополитом Татарстана, должность главы митрополии займёт бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Кульберг), который сейчас возглавляет Синодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, пишет E1.ru. Информацию о смене митрополита изданию подтвердили в Екатеринбургской епархии.

«Я пока жду публикации решения Священного Синода, а потому не готов официально комментировать это решение. Есть определённые формальности, которые должны быть исполнены», — заявил сам новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Епископ Евгений (Кульберг) возглавил Нижнетагильскую и Невьянскую епархии в мае 2018 года. В конце августа 2020 года его освободили от управления епархией и перевели на новую должность в Москву — епископ стал викарием (помощником) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также возглавил отдел религиозного образования и катехизации патриархии.