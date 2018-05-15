В Нижнетагильской епархии назначен новый епископ

Нижнетагильскую епархию возглавил Среднеуральский епископ Евгений (Кульберг), викарий Екатеринбургской епархии. Такое решение было принято накануне, 14 мая, на заседании Священного синода РПЦ. 71-летний епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий (Яковлев) назначен служить Преосвященным епископом Александровской и Юрьев-Польской епархиями.

«Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Иннокентию с выражением ему благодарности за архипастырское окормление Нижнетагильской епархии», — говорится в решении Синода.

Архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий отправлен «на покой по состоянию здоровья» в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Ему выражена благодарность «за понесённые архипастырские труды в Александровской епархии», рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Кто возглавит Среднеуральскую епархию, пока неизвестно.

Кульберг родился 25 сентября 1972 года в Москве. Он окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе и Православный Свято-Тихоновский богословский институт Москвы. Служил в Москве и Ярославе. В начале 2000-х годов участвовал в погроме выставки «Осторожно, религия» в Москве. В декабре 2012 года Кульберг стал настоятелем храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. С 2014 года является настоятелем Вознесенского архиерейского подворья. В 2016 году он получил сан епископа Среднеуральского, викария епархии. Кульберг курировал информационный и «идеологический» блок, возглавлял епархиальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Также он исполнял обязанности наместника монастыря на Ганиной Яме.