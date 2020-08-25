Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен заместителем патриарха Кирилла

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Алексей Кульберг) был назначен викарием патриарха Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации, где ранее занимал должность зампредседателя. Кто сменит его в Нижнем Тагиле — не сообщается.

«Соответствующее решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви», — пишет Правмир.

По информации ЕАН, Алексей Кульберг до 2018 года считался «серым кардиналом» внутриепархиальной политики в Екатеринбургской митрополии. Епископ известен тем, что в 2003 году участвовал в погроме выставки в Москве.

В 2004 году Кульберг был отправлен из столицы в Ярославль, там его рукоположил в священнический сан будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В 2012 году они вместе прибыли в Екатеринбург, где Кульберг сразу был назначен настоятелем храма «Большой Златоуст», а с 2014 года — настоятелем Вознесенской церкви и главой епархиальной пресс-службы. В 2016 году он был избран епископом Среднеуральским. По возвращении в Екатеринбург был назначен на должность викария епархии, которую учредили специально для него. С 2018 года Кульберг получил кафедру в Нижнем Тагиле.