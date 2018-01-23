Бывший депутат гордумы Нижнего Тагила стал доверенным лицом Жириновского на выборах президента России

Экс-депутат Нижнетагильской гордумы, координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Антон Гусев стал доверенным лицом Владимира Жириновского, который примет участие в выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Гусев.

42-летний Антон Гусев состоит в ЛДПР с 1 декабря 2014 года. Он был назначен координатором ЛДПР в Свердловской области в декабре 2016 года, после того как экс-координатор Данил Шилков был избран депутатом Госдумы. Гусев баллотировался в региональное Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу, но проиграл кандидату от «Единой России» Анатолию Сухову. По итогам выборов 10 сентября 2017 года либерал-демократы получили в Нижнетагильской гордуме седьмого созыва одно место, которое занял первый номер в общемуниципальном партсписке — координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Антон Гусев.

В середине октября либерал-демократ отказался от мандата депутата НТГД. Свой поступок он объяснил большой занятостью, в том числе в связи с подготовкой к выборам в Екатеринбургскую думу. Мандат Антона Гусева в тагильской гордуме достался 34-летнему инженеру ООО «УК «Созвездие» екатеринбуржцу Кириллу Романову.

Напомним, глава ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России, выборы которого пройдут в марте этого года. Собирать подписи избирателей Жириновскому не пришлось, так как он баллотируется от парламентской партии. ЦИК дал политику разрешение на открытие специального счёта и формирование избирательного фонда своей кампании. Грядущие президентские выборы станут для Жириновского шестыми подряд.