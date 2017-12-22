Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский первым зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России, со ссылкой на ЦИК пишет РИА Новости.

Накануне лидер ЛДПР подал в ЦИК необходимые для выдвижения документы. Собирать подписи избирателей Жириновскому не нужно, поскольку он баллотируется от парламентской партии.

ЦИК дал Жириновскому разрешение на открытие специального избирательного счёта и формирование избирательного фонда своей кампании.

Решение о выдвижении Жириновского в качестве кандидата в ЛДПР приняли в конце ноября. Грядущие президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года, станут для Жириновского уже шестыми подряд.

О планах участвовать в выборах ранее заявили лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, теле- и радиоведущая Екатерина Гордон и бизнес-обмудсмен Борис Титов. Президент России Владимир Путин, который будет баллотироваться как самовыдвиженец, выдвинет свою кандидатуру 26 декабря. Политик Алексей Навальный подаст документы в ЦИК 24 декабря.