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Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

13.08.2019 11:30
Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Председатель Госкомитета нацбезопасности страны Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал совершить государственный переворот, пишет «Интерфакс».

«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госперевоврот. Это был его умысел», — сказал глава спецслужбы.

По словам Опумбаева, в результате «было принято решение о принудительном приводе» [Атамбаева], что было поручено Госкомитету нацбезопасности.

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев добавил, что экс-президент Киргизии также обвиняется в убийстве спецназовца при штурме его резиденции.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — заявил он.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа. Спецоперация по его задержанию продолжалась около суток. В результате столкновений силовиков и сторонников бывшего президента пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб. Экс-президенту предъявили обвинения в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева отправили в СИЗО до 26 августа.

Фото: РИА Новости
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