Происшествия

В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии погиб спецназовец, ещё 42 человека пострадали

08.08.2019 09:41

В результате столкновений сотрудников спецназа и сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при попытке штурма его резиденции пострадали 43 человека, сообщает Минздрав Киргизии.

Один из пострадавших сотрудников спецназа, получивший пулевые ранения, позже умер в больнице, несмотря на проведённую операцию.

Накануне спецназ предпринял попытку задержания Атамбаева после того, как он трижды не явился на допрос по уголовному делу, где проходит свидетелем. Находится ли сам Атамбаев в резиденции, неясно.

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