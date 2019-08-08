В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии погиб спецназовец, ещё 42 человека пострадали

В результате столкновений сотрудников спецназа и сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при попытке штурма его резиденции пострадали 43 человека, сообщает Минздрав Киргизии.

Один из пострадавших сотрудников спецназа, получивший пулевые ранения, позже умер в больнице, несмотря на проведённую операцию.

Накануне спецназ предпринял попытку задержания Атамбаева после того, как он трижды не явился на допрос по уголовному делу, где проходит свидетелем. Находится ли сам Атамбаев в резиденции, неясно.