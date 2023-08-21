Бывшего начальника управления полиции по контролю за оборотом наркотиков Свердловской области будут судить за мошенничество

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального полицейского главка Иван Ергеледжи предстанет перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу. Экс-силовику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество путём обмана, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 16 февраля по 30 ноября 2022 года, узнав о предстоящей проверке УБЭП одной из организаций по факту незаконной рубки лесных насаждений, предложил своему знакомому обратиться к директору проверяемого предприятия с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 миллиона рублей сотрудникам, проводившим проверку, за прекращение проверочных мероприятий. При этом реальной возможностью выполнить обещанное он не располагал, делать это не намеревался, то есть совершал обман, планируя обратить денежные средства в свою пользу.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, обвиняемый был задержан 9 июля 2023 года в момент передачи ему денежных средств. По уголовному делу СКР по Свердловской области был произведён комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по сбору и закреплению доказательств: допрошены свидетели, проведён обыск, назначены и проведены судебные лингвистическая и фонографическая экспертизы. После проведения служебной проверки обвиняемый уволен из органов полиции. В ходе следствия мужчина свою вину признать отказался.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.