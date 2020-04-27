Бывшая медсестра больницы в Коммунарке рассказала об увольнениях из-за неполучения надбавки. Главврач это опроверг

Из больницы в Коммунарке из-за отказа от выплаты обещанной президентом России Владимиром Путиным надбавки уволились сотрудники младшего медперсонала, со ссылкой на слова бывшей медсестры больницы пишут «Открытые медиа».

Медсестра рассказала, что проработала в Коммунарке с 9 марта по 21 апреля. За 15 смен на полторы ставки ей заплатили 41 тысячу рублей, или 2700 рублей за смену, в итоге медсестра заработала меньше, чем до перехода на работу в Коммунарку.

По словам медсестры, за время её работы уволились несколько десятков сотрудников младшего медперсонала, а на освободившиеся места сразу набирали новых людей, чаще всего из Средней Азии. Причиной увольнения стали сложные условия работы и отсутствие обещанных надбавок.

«Руководство сказало: Путин вам обещал, звоните и пишите ему», — добавила медсестра.

Главврач Денис Проценко пояснил, что надбавку не получили только сотрудники частной компании, с которой Коммунарка заключила договор. Он рассказал, что в больнице нет «никаких массовых увольнений», по трудовому договору там работают 385 медсестер и 15 сотрудников младшего персонала.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом: предполагается, что врачам должны выплатить 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч.

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