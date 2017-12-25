Бюджет Нижнего Тагила в 2018 году может вырасти до 13 миллиардов рублей   

Бюджет Нижнего Тагила на 2018 год, проект которого депутаты гордумы приняли 21 декабря, к концу следующего года может вырасти до 13 миллиардов рублей. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» рассказала замглавы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Сейчас общий объём доходов бюджета на 2018 год составляет 10,66 млрд рублей, расходов — 10,98 млрд рублей, дефицит — 313,44 млн рублей.

«Впервые принимаем бюджет на следующий год на уровне 11 миллиардов, — отметила Евгения Черемных. — Это очень серьёзный показатель для начального этапа, потому что дальше идут корректировки и бюджет увеличивается и увеличивается. В нашем случае рост бюджета возможен ещё миллиарда на два. Есть ожидание того, что 2018 год будет заканчиваться на уровне 13 миллиардов рублей, и не больше. Для сравнения: за 2017 год расходная часть бюджета составит почти 11 миллиардов рублей».

На заседании НТГД Евгения Черемных охарактеризовала проект как «бюджет развития отрасли образования». Больше всего денег в 2018 году традиционно достанется именно этому управлению — 4,9 млрд рублей (в 2017-м — 4,7 млрд рублей). Из них на дошкольное образование планируется потратить 2,4 млрд рублей. На капитальные ремонты детских садов в бюджете предусмотрено 23 млн рублей, школ — 20,5 млн рублей, на строительство образовательных учреждений — 207 млн рублей. Также мэрия предоставит муниципальные госгарантии на 400 млн рублей подрядчику ООО «Урал Инжиниринг», который займётся строительством школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды.

«Впервые в этом году бюджет отрасли образования сформирован практически под стопроцентные заявки на финансирование. Много лет недофинансировались такие расходы, как, например, моющие средства. В бюджете на 2018 год порядка 27 миллионов рублей в этом направлении однозначно предусмотрено. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, не нужно при поступлении в детский сад нести с собой чемодан с туалетной бумагой или моющими средствами», — добавила чиновница.

Напомним, примерно на 100 миллионов рублей больше в 2018 году получат три управления мэрии: культуры, ЖКХ, а также физкультуры, спорта и молодёжной политики.

Деньги на так называемый «депутатский миллион» в проекте бюджета не предусмотрены. Ранее каждый из депутатов мог ежегодно тратить один миллион рублей из резервного фонда администрации города на исполнение наказов избирателей. Согласно проекту бюджета на 2018 год, в следующем году резервный фонд администрации предусмотрен в размере лишь 20 миллионов рублей (в 2017 году он составил 37 миллионов рублей), при этом часть средств должна остаться нетронутой на случай ЧП.