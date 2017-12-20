Сергей Носов лишил тагильских депутатов «миллионов»

Мэрия Нижнего Тагила отказалась предусмотреть в проекте бюджета на 2018 год затраты на так называемый «депутатский миллион». Об этом сегодня на думской комиссии по бюджету сообщил зампредседателя НТГД Игорь Базилевич. Ранее каждый из депутатов мог ежегодно тратить один миллион рублей из резервного фонда администрации города на исполнение наказов избирателей. Согласно проекту бюджета на 2018 год, в следующем году резервный фонд администрации предусмотрен в размере лишь 20 миллионов рублей (в 2017-м он составил 37 миллионов рублей), при этом часть средств должна остаться нетронутой на случай ЧП.

«Ввиду ограниченности доходных ресурсов, рассчитанных при составлении проекта бюджета на 2018 год, главой города [Сергеем Носовым] предложено вопросы исполнения предложений депутатов отрабатывать с главными распорядителями бюджетных средств, учитывая приоритетность расходов. Для конструктивного взаимодействия НТГД с администрацией предложено создать при комиссии рабочую группу из восьми человек. В составе будут пять депутатов и три представителя городской администрации», — сообщил Игорь Базилевич.

Ранее председатель думской комиссии по самоуправлению Вадим Раудштейн инициировал сбор подписей под обращением к мэру с просьбой вернуть депутатам полномочия. Петицию подписали 23 народных избранника. Также Раудштейн предложил чиновникам за счёт дефицита бюджета увеличить резервный фонд города на 28 миллионов рублей (до 48 миллионов рублей), чтобы депутаты, как и в прежние годы, смогли направлять эти деньги на исполнение наказов избирателей.

«Было рабочее совещание, организованное председателем городской думы Алексеем Пыриным и руководителем аппарата администрации Андреем Лендой. Мы хотели, чтобы “депутатский миллион” всё-таки сохранили. Но администрация города в лице Ленды с нами не согласилась», — отметил председатель думской комиссии по бюджету Леонид Мартюшёв.

Персональный состав рабочей группы по контролю над исполнением предложений депутатов НТГД будет утверждён позже.

Деньги из «депутатского миллиона» обычно направляются детским садам и школам, дворовым клубам, спортивным и культурным учреждениям Нижнего Тагила. На эти средства, например, ремонтируются пищеблоки, меняются окна в социально значимых объектах. Бывший депутат НТГД Елена Емельянова благодаря «депутатскому миллиону» регулярно оказывала помощь муниципальному оздоровительному центру «Сосновый бор», Алексей Пырин направлял деньги на обустройство многофункциональной спортивной площадки у дома № 70 по Уральскому проспекту, Алексей Кубасов — на ремонт помещения клуба туристов «Азимут».