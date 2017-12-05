Депутаты Нижнего Тагила просят чиновников вернуть их «миллионы» за счёт дефицита бюджета города

Председатель думской комиссии по самоуправлению Вадим Раудштейн предложил финансовому управлению тагильской мэрии выделить деньги на так называемые «депутатские миллионы» в рамках дефицита бюджета. Инициатива прозвучала сегодня, 5 декабря, на заседании комиссии, на которой рассматривался проект бюджета города на 2018 год.

Вадим Рауштейн напомнил собравшимся, что ранее направлял в адрес мэра Сергея Носова письмо с требованием вернуть депутатам полномочия, под которым подписались 23 народных избранника. Он предложил чиновникам за счёт дефицита бюджета увеличить резервный фонд города на 28 миллионов рублей (до 48 миллионов рублей), чтобы депутаты, как и в прежние годы, смогли направлять эти деньги на исполнение наказов избирателей. Окончательное решение будет принято завтра, 6 декабря, на внеочередном заседании НТГД.

«Я надеюсь, что депутаты поддержат мою инициативу на заседании Нижнетагильской городской думы. Мы не совершаем ничего незаконного, только реализуем наказы избирателей, которые они нам давали во время предвыборной кампании. Это очень хороший, серьёзный рычаг, который используется уже много лет. И ничего более интересного, оперативного и достойного пока не придумано. И в рамках подготовки к выборам президента, я думаю, это будет, во-первых, хорошим рычагом поддержки депутатов и партий, которые нас выдвигали. Во-вторых, чтобы аккумулировать деньги “депутатского миллиона” с теми средствами, которые дают нам предприятия на реализацию наказов избирателей. На сегодняшний день к нам уже обращаются руководители муниципальных учреждений, в том числе директора школ», — рассказал АН «Между строк» Вадим Раудштейн.

Также депутаты рассмотрели сегодня восьмую корректировку, вносимую чиновниками в проект бюджета города на 2017 год. Начальник финансового управления администрации Марина Кудрявцева сообщила депутатам, что в Нижний Тагил поступили межбюджетные трансферты в размере 37,5 миллиона рублей и 35 миллионов из них планируется направить на уменьшение дефицита бюджета города — до 81,8 миллиона рублей. После принятия корректировки гордумой прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в этом году увеличится до 11,78 миллиарда рублей.

Депутаты НТГД начали собирать подписи под обращением к главе города Сергею Носову с просьбой предусмотреть в проекте бюджете на 2018 год затраты на «депутатский миллион» в ноябре. Инициатором сбора подписей выступил председатель думской комиссии по самоуправлению Вадим Раудштейн. Ранее каждый из депутатов мог ежегодно тратить один миллион рублей из резервного фонда главы города на исполнение наказов избирателей. Согласно проекту бюджета на 2018 год, в следующем году резервный фонд администрации предусмотрен в размере лишь 20 млн рублей (в 2017-м он составил 37 млн рублей), при этом часть средств должна остаться нетронутой на случай ЧП.