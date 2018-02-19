Бюджет Нижнего Тагила увеличат на полмиллиарда рублей. Миллион потратят на налоговые долги «Тагил-ТВ»

Финансовое управление мэрии Нижнего Тагила внесло на рассмотрение депутатов гордумы корректировку бюджета города на 2018 год на 500 миллионов рублей. Сегодня с документом ознакомились депутаты думской комиссии по самоуправлению, информационной политике и безопасности. Объём доходов планируется увеличить за счёт межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. После принятия изменений доходная часть бюджета составит 11,16 миллиарда рублей, расходная — 11,48 миллиарда рублей.

Поступившие средства потратят на обеспечение питанием школьников, строительство автомобильных дорог общего пользования, переселение тагильчан из помещений, признанных непригодными для проживания. Почти миллион рублей направят на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату МАУ «Тагил-ТВ».

«Был проведён аудит, смотрели экономическую составляющую по прошлому году в том числе. Общий долг предприятия составил чуть больше 2,5 миллиона рублей. Из них почти миллион — долги по налогам за 2017 год. Это НДФЛ, обязательное медицинское страхование и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — рассказал депутатам назначенный в январе этого года директором МАУ «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев.

Более 36 миллионов рублей потратят на ремонт гидротехнических сооружений Черноисточинского пруда и Верхнего пруда в посёлке Уралец. 80 миллионов рублей дополнительно выделят на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство моста через Тагильский пруд, 11,5 миллиона рублей — на разработку ПСД на реконструкцию зданий театра кукол и филармонии (данные работы будет выполнять МБУ «Тагилгражданпроект»). 3,4 миллиона рублей мэрия заплатит «НПА-Профиль-ПУ» за ремонт Театрального сквера.

Это уже вторая корректировка бюджета на 2018 год, вносимая чиновниками на рассмотрение депутатов НТГД. Ожидается, что народные избранники примут её 22 февраля в ходе очередного заседания гордумы.