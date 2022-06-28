«Будет закрытый гроб». На Украине погиб 19-летний житель посёлка Баранчинский

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 19-летний военнослужащий Александр Галенков, житель посёлка Баранчинский. Александр учился в Нижнем Тагиле на сварщика, а летом 2021 года, сразу после получения диплома, был призван на срочную военную службу. В январе парню предложили подписать контракт, он согласился, о чём знали только его самые близкие люди. Друзья ждали возвращения Александра уже в конце июня. Утром 26 июня родителям солдата сообщили о его гибели.

«Вчера пришла плохая новость. У моего брата погиб друг на Украине, Галенков Александр. Мальчишка родом из посёлка Баранчинский, учился в Нижнем Тагиле. Самый добрый, бескорыстный, верный друг, всегда радовался жизни и не грустил! У него осталась мама, бабушка и младшая сестрёнка. Ночью в палаточный лагерь упал снаряд, вместе с Сашей было семь ребят. Похороны ориентировочно пройдут в воскресенье, 3 июля, будет закрытый гроб», — написала на своей странице знакомая Александра и его семьи Анастасия.

Как рассказала Анастасия АН «Между строк», после окончания 9-го класса Александр поступил в Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, где успешно отучился на сварщика. Сразу после техникума был призван в армию, служил в Амурской области водителем. На момент призыва Саше было 18 лет. По словам девушки, он не стремился связать жизнь с военной службой, а подписал контракт для того, чтобы помочь своей семье материально.

По информации Анастасии, от военкомата никаких предложений или заявлений о взятии на себя ответственности за организацию похорон пока не поступало. Семья и близкие Александра Галенкова организовали сбор средств на похороны. Чтобы узнать, как помочь семье погибшего парня, напишите Анастасии.

Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин заявил АН «Между строк», что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка. В каком виде и объёме, Слепухин обещал уточнить позже. В пресс-службе Центрального военного округа оперативный ответ на вопрос о помощи в организации похорон и выплатах получить не удалось.

Сегодня о гибели сына на своей странице во «ВКонтакте» написала мать Саши Наталья Галенкова:

«Дорогие друзья, баранчинцы, наш сын Галенков Александр погиб при выполнении задания на военной спецоперации в Украине 25 июня 2022 года. Сейчас нет никакой информации по поводу похорон, тело находится в Ростове, оформляются документы для отправки. Когда будет информация, я сообщу всем. А пока просто молитесь за него и вспоминайте добрым словом».

В сентябре Александру Галенкову могло бы исполниться 20 лет.