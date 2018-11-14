«Будет самым современным в России». В Нижнем Тагиле прошло совещание по строительству одобренного Путиным манежа

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провёл совещание по строительству легкоатлетического манежа, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники обсудили план по реализации проекта и определили сроки выполнения дальнейших мероприятий. Во время сеанса видеосвязи с Москвой представитель компании «Стиль», проектирующей спортивные объекты, рассказал о подготовке проекта. В начале декабря состоится передача документации в муниципалитет и демонстрация макета будущего сооружения.

По информации Валерия Сурова, в декабре будет сформирован пакет документов для прохождения государственной экспертизы, которая необходима для включения строительства спортивного объекта в федеральную и региональную программы и получения соответствующего финансирования.

«Это будет самый современный в России легкоатлетический манеж со скалодромом, где можно будет проводить соревнования федерального масштаба, и площадкой для занятий пожарно-прикладными видами спорта», — рассказал Валерий Суров.

Проектировщики также учли современные тенденции в строительстве спортивных сооружений: в манеже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регулировки виражей на беговых дорожках.

Напомним, строительство легкоатлетического манежа поддержал Владимир Путин 6 марта 2018 года во время визита в Нижний Тагил. По итогам поездки в Свердловскую область правительству региона было рекомендовано рассмотреть вопрос о возведении спортивного объекта.