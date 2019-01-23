Братья Ротенберги продали бизнес-джеты из-за санкций

Братья Аркадий и Борис Ротенберги из-за санкций были вынуждены продать принадлежавшие им бизнес-джеты Bombardier Global 300 и Bombardier Global 5000, со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации пишет Forbes.

Bombardier Global 5000 Бориса Ротенберга стоимостью 25 миллионов долларов числился на балансе кипрской Damstone Limited, Bombardier Global 300 Аркадия Ротенбенга стоимость 15 миллионов долларов был записан на Olpon Investment Limited. Данные об их продаже появились на сайте брокера Boutsen Aviation.

Борис Ротенберг на покупку самолёта взял кредит в Credit Suisse, сообщил Forbes представитель бизнесмена. По его словам, после введения санкций США банк в одностороннем порядке прекратил приём платежей от Damstone Limited и потом продал самолёт, не уведомив заёмщика.

Forbes напоминает, что многие иностранные банки разорвали отношения с попавшими под санкции россиянами и из-за этого, в частности, миллиардер Олег Дерипаска продал три частных самолёта Gulfstream G550. Геннадий Тимченко не смог пользоваться своим Gulfstream G650 из-за отказа компании поставлять запчасти к самолёту.

Братья Ротенберги попали под санкции Евросоюза и США в 2014 году как бизнесмены, близкие к президенту Владимиру Путину.