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10 Фев 2017 17:34 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Братьев Запашных пригласили оценить реконструкцию цирка в Нижнем Тагиле

Российские дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные получили приглашение посетить цирк Нижнего Тагила, капитальный ремонт которого начался в 2016 году и идёт до сих пор. По мнению директора учреждения Руслана Марчевского, именно Запашные смогут дать оценку хода работ с точки зрения артистов, которым предстоит выступать на арене.

«У нас очень много улучшений в плане содержания животных. Кто, как не столь профессиональные дрессировщики, смогут оценить это, – рассказал АН «Между строк» Марчевский. – Зрителя больше интересуют фойе и зал, а за кулисами предстоит работать профессионалам, и только они могут сказать, насколько у нас всё удобно устроено».

Руслан Марчевский отметил, что Запашные приняли приглашение, однако их приезд остаётся под вопросом: у артистов плотный график, а точная дата визита не установлена.

«Когда сможем их принять, тогда будет уже ясно, смогут ли они приехать», – пояснил Марчевский.

Напомним, Нижнетагильский цирк не мог добиться капремонта несколько лет. Ситуация начала меняться летом 2015 года, когда цирк возглавил представитель известной цирковой династии Руслан Марчевский, сын Анатолия Марчевского – директора Екатеринбургского цирка и депутата Заксобрания Свердловской области. Считается, что именно Марчевский-старший пролоббировал необходимость финансирования ремонта тагильского цирка в Росгосцирке и Министерстве культуры РФ. Ранее Руслан Марчевский отмечал, что проектом капремонта запланирована полная замена изношенных инженерных сетей, кровли, окон, пожарной сигнализации. Планируется капитальный ремонт зрительного зала: замена кресел, манежа, светового и звукового оборудования. В конце августа Руслан Марчевский попросил губернатора области Евгения Куйвашева о финансовой и административной поддержке ремонта. В соответствии с проектом контракта, который был заключён с екатеринбургской компанией «Урал Инжиниринг» на сумму 317 млн рублей, работы изначально должны были закончиться не позднее 1 декабря 2016 года. Однако после визита подрядчика на объект в проект было внесено множество изменений, в связи с чем сумма контракта на ремонт увеличилась более чем на 10%. 

Агентство новостей «Между строк»

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