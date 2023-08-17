Большинство тагильчан считают, что необходимо признать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, рабочим

Институт исследования проблем современной политики отправил в Минтруд РФ предложение сократить рабочий день за счёт признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим. В связи с этим сервис по поиску работы SuperJob 10–16 августа провёл среди работающих тагильчан опрос, который показал, что идею снизить продолжительность рабочего дня за счёт признания времени на дорогу до работы и обратно рабочим поддерживают 62% опрошенных респондентов. Против высказались 18%, а каждый пятый не смог определиться с оценкой этой инициативы.

Больше всего идея пришлась по душе тагильчанам до 34 лет (75%), меньше всего — тем, кто старше 45 лет (60%). Опрос показал, что большинство сторонников инициативы (77%) тратят на дорогу на работу и обратно от 30 минут до одного часа. Среди горожан, которые проводят в пути до работы более часа, сторонников инициативы меньше. Самый низкий уровень поддержки у тех, кто добирается до работы менее чем за полчаса (46%).

Несмотря на заманчивость идеи, тагильчане высказали предположения, что последствия инициативы будут скорее негативными: упадёт производительность труда, пройдёт волна увольнения иногородних работников, произойдёт разбалансировка рынка труда.