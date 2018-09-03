Более половины россиян заявили о готовности участвовать в протестах против пенсионной реформы

Более половины опрошенных «Левада-центром» россиян заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста, со ссылкой на итоги опроса сообщает РБК.

Исследование проводили 23–30 августа среди 1600 человек в 136 населённых пунктах в 52 регионах.

53% опрошенных готовы лично присоединиться к протестам, 37% заявили, что не готовы протестовать. В июле 37% респондентов заявляли, что скорее вышли бы протестовать против реформы, а 53% — о том, что сомневаются в своей готовности участвовать в митингах.

В меньшей степени склонны к участию в подобных акциях участники опроса, уже достигшие пенсионного возраста, — в этой категории опрошенных 44% заявили о готовности принять участие в протестной акции. Среди более молодого населения этот показатель составил 58%. Среди сторонников «Единой России» о готовности выйти на акцию протеста заявили 44%, а среди сторонников КПРФ и ЛДПР — 59% и 71% соответственно.

Как выяснил «Левада-центр», если бы опрос проводили в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77% респондентов, а против — 10%. Около 7% опрошенных заявили, что проигнорировали бы референдум.

Напомним, о планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. Поправки уже приняли в Госдуме в первом чтении.

В конце июля в нескольких городах прошли акции протеста против пенсионной реформы, а 28 августа президент Владимир Путин в телеобращении заявил о планах смягчить поправки — снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть исключения для многодетных матерей и усложнить процесс увольнения с работы людей предпенсионного возраста.