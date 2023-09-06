Более 4000 работников уральских предприятий ЕВРАЗа и их детей отдохнули при поддержке компании

Более 4000 работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и их детей провели отпуск и летние каникулы на курортах Краснодарского края и в санаториях Уральского региона. На отдых своих сотрудников компания потратила более 145 млн рублей по программе оздоровления.

С марта по сентябрь горняки и металлурги побывали в санаториях «Аврора», «БФО», «Головинка», «Антоновский», «Звёздный», «Зори» в Краснодарском крае, отдохнули на курортах «Увильды» в Челябинской области, «Демидково» и «Усть-Качка» в Пермском крае. Дети работников провели каникулы в оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки», «Чайка», «Уральский огонёк», скидка на путёвки составляла 80% от полной стоимости.

Также сотрудники предприятий отдохнули по двухнедельным путёвкам, в том числе по программе семейного отдыха «Мать и дитя». В зависимости от стажа работники приобрели путёвку со скидкой до 95% от стоимости, остальные затраты взяла на себя компания.

Кроме того, горняки ЕВРАЗ КГОК и металлурги ЕВРАЗ НТМК в течение года могут отдохнуть в санатории-профилактории «Ленёвка» в Нижнем Тагиле и «Зелёный мыс» в Качканаре.

«Для нас важно, чтобы работники имели возможность комфортно и с пользой для укрепления здоровья провести отпуск. Для своевременной диагностики и профилактики заболеваний на предприятиях действует корпоративная программа “Здоровье”, в рамках которой сотрудники наблюдаются у докторов крупных медицинских центров», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин.