Более 22 тысяч пострадавших от клеща свердловчан зарегистрированы в Роспотребнадзоре с начала летнего сезона

На территории Свердловской области зафиксированы 22 220 пострадавших от укуса клеща. В сравнении с 2022 годом обращений стало в 1,3 раза меньше. Среди них 4084 ребёнка.

В 67 муниципалитетах Свердловской области самое большое количество случаев присасывания энцефалитного клеща установлено в следующих МО: Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Североуральский ГО, Верхняя Тура, Талицкий ГО, ГО Карпинск, Новолялинский ГО, Ирбитское МО, Верхотурье, Таборинский МР, Ачитский ГО, Волчанский ГО, Тавдинский ГО, ГО Дегтярск, Нижнесергинский МР, Горноуральский ГО, Кушвинский ГО, ГО Рефтинский, МО Алапаевск, Тугулымский ГО, Верхнесалдинский ГО.

В столице среднего Урала насчитывается 6351 человек, пострадавший от укуса клеща.

По данным на 14 августа 2023 года, в лечебные заведения с промежуточным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 145 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 444 человека.

В Роспотребнадзоре напоминают, что самая простая и эффективная мера защиты — это своевременная вакцинация и ревакцинация. Жителям Урала не стоит забывать о специальных защитных репеллентах и костюмах при выходе на опасную территорию. А также всегда проводить осмотры на наличие клеща.

Если был обнаружен присосавшийся клещ, незамедлительно обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение. В Центре гигиены и эпидемиологии открыты пункты по приёму клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.