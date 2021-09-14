Более 15 тысяч жителей Нижнего Тагила не могут выезжать за границу из-за долгов

Более чем 15 тысяч жителей Нижнего Тагила ограничены в праве выезда за границу, 1,5 тысячи из них являются должниками по алиментам, со ссылкой на пресс-службу ФССП пишет ИА «Все новости».

С начала года судебные приставы взыскали более 40 млн рублей, в общей сложности в Свердловской области вынесено 236 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России — на 30% больше, чем в 2020 году.

Всего в регионе взыскано 633 млн рублей. Долги накопили более 230 тысяч уральцев. В ведомстве отметили, что при наличии более 30 тысяч рублей долга гражданин уже не может выехать за границу, а если он не погашает задолженность в течение двух месяцев, то ограничение накладывается уже с 10 тысяч рублей.