Боксёр из Нижего Тагила Никита Кузнецов встретился лицом к лицу со своим соперником за звание чемпиона России

Сегодня в ТЦ DEPO состоялась пресс-конференция и взвешивание участников международного турнира по боксу «Ратиборец-6», который пройдёт завтра, 23 февраля, в спорткомплексе «Металлург-форум».

Сразу отметим, что в рамках престижного турнира на ринг выйдут сразу два спортсмена из Нижнего Тагила. Воспитанник СК «Спутник» Никита Кузнецов будет сражаться за титул чемпиона России в полулёгком весе с Евгением Смирновым из Кинешмы. Ещё один тагильчанин Шухрат Джалилов сойдётся в рейтинговом поединке с Григорием Николайчуком из Тюмени. Гвоздём программы станет бой за пояс временного чемпиона WBА в полутяжёлом весе. За почётный титул на ринге сойдутся 26-летний боксёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Бивол и новозеландец Роберт Берридж.

Организаторы турнира отметили, что если мероприятие получит одобрение у тагильчан, то подобные соревнования будут проводить во втором городе Свердловской области не реже двух-трёх раз в год.

Накануне в клубе ValEf состоялась открытая тренировка боксеров, где спортсмены показали свой уровень и степень подготовки к предстоящему турниру.

Агентство новостей «Между строк»