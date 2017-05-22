Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Манчестере

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, передаёт иракский интернет-портал «Ахбар Ирак». Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях.

Напомним, взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошёл примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала – в фойе. Погибли 22 человека. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters