Блогер Руслан Соколовский заявил о планах отказаться от гражданства России

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, осуждённый на условный срок за оскорбление чувств верующих, на своей странице «ВКонтакте» заявил о планах отказаться от российского гражданства.

По его словам, решение Соколовский принял после того, как ему не удалось зарегистрировать в России фирму для получения «порядка полумиллиона долларов инвестиций» в его проект BitJournal, посвящённый криптовалютам.

«Эту проблему мы всё равно решим, но как только закончится мой срок, я откажусь от российского гражданства навсегда», — написал Соколовский.

Напомним, в мае 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к 3,5 годам условно по статье об оскорблении чувств верующих. В июле приговор смягчили до двух лет и трёх месяцев условно. Один из эпизодов дела — видеоролик на YouTube с записью игры Соколовского в Pokemon Go в екатеринбургском храме Спаса-на-крови.

После смягчения приговора Соколовского внесли в федеральный список причастных к терроризму или экстремизму, блогеру заблокировали все счета.