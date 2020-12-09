Блогер Илья Варламов отметил ледовый городок Нижнего Тагила, как один из самых дорогих в России

Блогер Илья Варламов составил список самых дорогих ёлок в России, а также отметил города, в которых мэрия направила большие средства на ледовые городки и иллюминацию. Так, урбанист выделил Нижний Тагил, где появится новогодний городок за 23,6 миллиона рублей.

«Каждый год из бюджетов всех уровней тратятся огромные суммы на украшение российских городов к Новому году. Прежде всего деньги уходят на главные ёлки, ледовые городки и иллюминацию. Причём ёлки здесь – не главная расходная статья. Например, власти Ставрополя в этом году закупили 132 светодиодных дерева за 64 миллиона рублей, а мэрия Нижнего Тагила строит ледовый городок за 23,6 миллиона рублей», — отметил Варламов в своём блоге «Живой журнал».

В список городов с самыми дорогими ёлками на главной площади также попал Екатеринбург. Местная администрация выделила 5 млн рублей на символ нового года.