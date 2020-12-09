Блогер Илья Варламов отметил ледовый городок Нижнего Тагила, как один из самых дорогих в России

Блогер Илья Варламов составил список самых дорогих ёлок в России, а также отметил города, в которых мэрия направила большие средства на ледовые городки и иллюминацию. Так, урбанист выделил Нижний Тагил, где появится новогодний городок за 23,6 миллиона рублей.
«Каждый год из бюджетов всех уровней тратятся огромные суммы на украшение российских городов к Новому году. Прежде всего деньги уходят на главные ёлки, ледовые городки и иллюминацию. Причём ёлки здесь – не главная расходная статья. Например, власти Ставрополя в этом году закупили 132 светодиодных дерева за 64 миллиона рублей, а мэрия Нижнего Тагила строит ледовый городок за 23,6 миллиона рублей», — отметил Варламов в своём блоге «Живой журнал».
В список городов с самыми дорогими ёлками на главной площади также попал Екатеринбург. Местная администрация выделила 5 млн рублей на символ нового года.
- На ледовый городок в прошлом году в Нижнем Тагиле потратили в два раза меньше средств — 11,5 млн рублей. Правда, главная праздничная площадка тагильчанам не понравилась, так как ледовые фигуры напоминали кладбищенские памятники. В этот раз стоимость работ сильно выросла из-за сложности выполнения фигур, а также установки шатра из 121 680 светодиодов, сообщали в мэрии. В горадминистрации рассчитывали на солидное снижение начальной стоимости заключения контракта в ходе торгов. Однако итоговое понижение оказалось совсем незначительным.
- В 2020 году В Нижнем Тагиле построят самый дорогой ледовый городок за всю историю города. На этот раз он будет без главной горки, но с гигантским светящимся шатром.