Благодаря омбудсмену по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой пенсионерке из Нижнего Тагила удалось сохранить единственную квартиру, заложенную микрофинансовой организации за кредит в 27 тысяч рублей

74-летней жительнице Нижнего Тагила Ирине Архиповой через суд удалось сохранить единственное жильё, заложенное в 2019 году микрофинансовой организации за кредит. На данный момент исполнительное производство в отношении Ирины Архиповой окончено. Исполнительный документ возвращён по требованию суда, а квартира пенсионерки освобождена от наложенного ареста.

Добиться положительных результатов пенсионерка смогла, заручившись поддержкой омбудсмена по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Уполномоченная по правам человека взялась за дело вместе со своей командой после публикации АН «Между строк».

Напомним, в 2019 году пожилая женщина взяла кредит в размере 27 тысяч рублей наличными в микрофинансовой организации в Екатеринбурге на Вокзальной, 22. В момент оформления займа пенсионерка подписала в МФЦ документы на залог недвижимости. Через месяц тагильчанка поехала оплачивать платёж по кредиту, но микрофинансовой организации по этому адресу уже не оказалось. Спустя два года к женщине пришли приставы и наложили арест на имущество.

Главным сдвигом в деле послужило письмо, которое Татьяна Мерзлякова написала руководителю Главного управления ФССП России по Свердловской области Альбине Сухоруковой. Госслужащая прониклась историей Ирины Архиповой и, проявив неравнодушие, помогла в решении ситуации.

«В сентябре 2023 года из Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила в местное отделение службы судебных приставов поступило заявление об отзыве исполнительного листа, по которому сначала был наложен арест на квартиру Ирины Архиповой, а в августе этого года её продали на торгах. В результате денежные средства, поступившие от реализации арестованного имущества в размере 893 337 рублей, были возвращены территориальному управлению Росимущества. Кроме того, апелляционным определением заочное решение Тагилстроевского районного суда об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее Ирине Витальевне, отменено. Такого результата удалось добиться после моего обращения к руководителю Главного управления ФССП России по Свердловской области Альбине Сухоруковой, которая проявила неравнодушие и человеческое участие к беде пенсионерки», — пояснила АН «Между строк» Татьяна Мерзлякова.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Ирина Архиповна высказала огромную благодарность всем, кто помог ей сохранить квартиру. Особенную признательность пенсионерка выразила Татьяне Мерзляковой, которая обратила внимание на публикацию и решила помочь пожилой женщине.