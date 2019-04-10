Безработные, пойманные на «краже скульптуры» из Русского музея, пытались собрать мелочь у фигурки в стене Михайловского замка

Предотвращённая Росгвардией кража скульптуры из Русского музея на деле оказалась попыткой двух безработных мужчин собрать монеты из ниши с фигуркой гренадёра в стене Михайловского замка, заявил в эфире «Говорит Москва» представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Как они пояснили, их не интересовала скульптура. Они хотели на верёвке спуститься в озеро и собрать мелочь, которая там находится. По сложившейся традиции граждане бросают мелочь с моста», — заявил он.

В Русском музее подчеркнули, что фигурки в стене Михайловского замка не входят в коллекцию музея и не имеют художественной ценности, передают «Открытые медиа». Фигурки установлены в нишах над водой по обе стороны от главного входа в замок.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на Валерия Грибакина сообщал о том, что сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из Русского музея в Санкт-Петербурге. По его словам, подозреваемые пытались забрать музейный экспонат с помощью крюка.