Безопасность, чистая вода и индивидуальный подход к каждому ребёнку. Евгений Куйвашев обозначил задачи на новый учебный год

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание правительства по задачам, стоящим перед сферой образования в новом 2019-2020 учебном году. Глава региона подчеркнул, что необходим работать с развитием образовательной инфраструктуры, строительством новых, современных школ и созданием в них интеллектуально-творческой среды, помогающей раскрыть потенциал уральских школьников.

«Решение вопроса мы видим и в новом строительстве, и в реконструкции, расширении действующих зданий. За предыдущие три года мы ввели 16,5 тысяч новых мест в школах. С учётом прогнозируемого ежегодного прироста детей школьного возраста примерно на 15 тысяч человек, мы просто обязаны придать динамику “школьному строительству”», — приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора.

Также глава региона отметил необходимость совершенствования качества образования, внедрения передовых практик и технологий обучения, обеспечения индивидуального подхода к каждому ученику во всех школах Среднего Урала. По его мнению, большую роль в этих вопросах играет кадровое обеспечение образовательных учреждений. Губернатор поручил министерству образования держать под контролем выполнение всех обязательств по поддержке педагогов, в том числе — выплату единовременных пособий молодым учителям и решение жилищных вопросов учителей, приезжающих работать в села.

Также Куйвашев поручил уделять особое внимание обеспечению безопасности учеников школ и воспитанников детских садов. Он поручил главам муниципальных образований, особенно сельских территорий, где есть малокомплектные школы, отслеживать потребность в подвозе учащихся к школам, обеспечить исправность школьных автобусов и оснащенность автотехники необходимыми устройствами безопасности перевозок.

Региональному Минобру также необходимо обратить внимание на качество медицинского сопровождения школьников, обеспечение детей горячим питанием. Под личный контроль губернатор взял выполнение в регионе поручений президента о приведении к нормативам систем водоснабжения, канализации и отопления в школах Нижнего Тагила, Нижнетуринского, Сосьвинского, Шалинского городских округов, а также в Верхотурье и Таборинском муниципальном районе.

Министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов, представил доклад о

состоянии системы образования Свердловской области в 2018 году. По данным ведомства, на 29 августа все работы по подготовке образовательных организаций Свердловской области завершены. Процедуру приёмки в этом году прошли более 2,6 тысяч учреждений, которые сегодня готовы принять учеников. Найденные мелкие недочёты будут устранены в установленные сроки.

Специальные комиссии оценивали общее состояние зданий и прилегающих территорий, выполнение различных предписаний надзорных органов, антитеррористическую защищенность школ и обладание правил безопасности. А также смотрели, хватает ли детям учебников, как идет процесс перехода к односменному режиму обучения и так далее.

В грядущем учебном году школы региона примут 504,3 тысяч детей, в том числе 59,5 первоклассников, что на 2,7 тысячи человек больше прошлого года. По предварительным данным, в 1031 общеобразовательной организации будут обучаться в одну смену 416 046 обучающихся или 82,5% от общего количества обучающихся Свердловской области, во вторую смену – 88 253 обучающихся или 17,5% от общего количества обучающихся Свердловской области.