Бесплатным «дальневосточным гектаром» заинтересовались 150 тысяч россиян

В первый день третьего этапа реализации программы «дальневосточный гектар», когда заявки на выделение участков могли подать все жители России, на сайт проекта зашли более 149 тысяч уникальных пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, по сравнению с предыдущим днём число заходов на сайт «НаДальнийВосток.рф» выросло более чем в пять раз. Наиболее активными, по данным министерства, оказались жители Москвы и Московской области, из этого региона на сайт 1 февраля зашли 25 тысяч уникальных пользователей. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область – почти 10 тысяч уникальных пользователей, на третьем – Приморье с 8 тысячами посетителей сайта.

По состоянию на вечер 1 февраля, на сайте было подано более 2,5 тысячи заявок на «дальневосточный гектар». Итоговые данные за день пока не опубликованы.

«Для сравнения: 31 января за полные сутки было 28 тысяч заходов, или 19 тысяч "уникальных" посещений, в прошедшую субботу – 9 тысяч», – приводятся в сообщении слова Александра Галушки.

Закон о выделении земельных участков в ДФО в безвозмездное пользование вступил в силу 1 июня 2016 года. Программа по выделению «дальневосточного гектара» реализуется в несколько этапов. На первых этапах подавать заявки на земельные участки могли лишь жители Дальнего Востока, на третьем этапе такая возможность открылась для всех граждан РФ. Земля будет выдаваться в пользование на пять лет и только россиянам. Семье из двух человек выделят два гектара, из трёх – три и так далее. Желающие могут объединиться в кооператив и получить один большой надел. За пять лет участок надо освоить – построить дом или открыть ферму. Для этого подходят 147 миллионов гектаров в девяти регионах Дальнего Востока. Если земля освоена, на шестой год её можно взять в аренду, оформить в собственность или продать другому. Если гектар так и остался заброшенным, то его заберут.

За первые два этапа программы, по данным сайта «НаДальнийВосток.рф», было подано около 43 тысяч заявок.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: надальнийвосток.рф