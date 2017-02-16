Белоруссия закупила первую партию нефти из Ирана

Белоруссия впервые приобрела партию нефти у Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника. Госкомпания «Белоруснефть», по данным собеседников информагентства, закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти, или около 600 тысяч баррелей.

Сделку осуществили через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше, пишет Reuters. Предполагается, что груз будет доставлен морским путём в Одессу или латвийский Вентспилс, а оттуда по железной дороге нефть переправят в Белоруссию.

Ранее Россия сократила поставки беспошлинной нефти Белоруссии на фоне неурегулированного конфликта по долгу Минска за российский газ. В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подаёт в суд на Россию в связи с сокращением поставок.

«Спор шёл исключительно по газу, они начали в нарушение всех договорённостей резать нефть», — сказал тогда Лукашенко.

В начале февраля иранское агентство Tasnim сообщало, что спикер иранского парламента Али Лариджани заявил во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем, что Иран готов начать поставки нефти в Белоруссию.

К слову, 16 февраля были опубликованы данные опросов ВЦИОМ, согласно которым более половины российских граждан (56 процентов) выступают против продажи Белоруссии нефти и газа на льготных условиях.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: БелТА