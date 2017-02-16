Почти 80% россиян выступили за визовый режим с Белоруссией

За возвращение визового режима с Белоруссией высказались 78% россиян. Об этом свидетельствуют результаты проведённого ВЦИОМ опроса, пишет Republic. Только 16% респондентов считают, что граница между странами должна сохраниться в качестве формальности.

Более половины участников опроса (56%) не поддерживают скидки на нефть и газ для союзных государств даже в обмен на поддержку с их стороны. Большинство россиян (60%) против продажи Белоруссии нефти и газа по цене ниже рыночной.

При этом 40% респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство, 35% – как торгового и экономического партнёра России. 4% опрошенных расценили Белоруссию как конкурента России, 3% – как её противника.

Напомним, в начале февраля ФСБ установила погранзону на границе с Белоруссией. Как пояснил источник «Дождя» в Кремле, её установили в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан США и ЕС.

«Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так», – сказал собеседник в Кремле.

Позже в российской спецслужбе пояснили, что погранзона введена для борьбы с незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, а ограничений при пересечении границы для белорусов и россиян не будет.

Между тем 9 февраля в белорусском МИД заявили, что Россия, установив погранзону, приравняла белорусов к иностранцам.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: slovodel.com