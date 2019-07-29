Baza: СК завёл первое дело из-за митинга 27 июля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти по итогам акции протеста в Москве 27 июля, пишет Baza.

По информации издания, дело возбуждено против 48-летнего Евгения Коваленко. По версии следствия, он бросил в силовика мусорное ведро, чем причинил ему «физическую боль и моральный вред». Официального подтверждения этой информации нет.

На митинге, который после разгона превратился в шествие по центру Москвы, задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1373 человека, по данным полиции — 1074. По оценке «ОВД-Инфо», пострадали 25 человек, Baza сообщала о 77 пострадавших.