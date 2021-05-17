Байкеры Нижнего Тагила открыли мотосезон (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Нижнем Тагиле байкеры устроили массовый и зрелищный заезд по городу в честь открытия 15 мая мотосезона. Колонна из сотни мотоциклов проехала от «Современника» через посёлок Горбуново до стелы памяти погибшим мотоциклистам. После заезда байкеры отправились в клуб «К2», где отметили открытие сезона с участием местных музыкантов.

«Из-за сильной жары и плотной загруженности городских дорог приняли решение ехать трассой в Малую Лаю к стеле памяти. Выехали от “Современника” через Тагилбанк на Черноисточиское шоссе, потом Горбуново и по трассе на Серов до Малой Лаи», — рассказал АН «Между строк» член мотоклуба Revolvers и организатор мотопробега Станислав Волков.

В мероприятии приняли участие несколько клубов: тагильские Revolvers и ScythianS, а также представители как минимум шести клубов из других городов.