Бастрыкин связал нападения подростков на школы с «садистскими сайтами»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что подростки, совершившие нападения на школы в Перми, Челябинске и Улан-Удэ, заходили на сайты, «где пропагандируется насилие в школе», пишет ТАСС.

«Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвящённый событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей», — сказал он на коллегии комитета.

Также Бастрыкин отметил, что сотрудники школ и ученики могли знать о подготовке нападений, однако ничего не предприняли.

«Во всех трёх случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло», — сказал Бастрыкин.

Глава СК также рассказал о существовании «сайтов смертников», которые, по его словам, посещали российские подростки, совершившие самоубийство.

«Только за один год в Москве и Московской области путём нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних», — заявил он.

Напомним, 15 января в школе № 127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет.

Позже, 17 января, в школе посёлка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан.

18 января сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.

Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии. В школу № 5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, они надели маски и бросили в кабинет, где шёл урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили травмы.