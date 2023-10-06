Общество

«Банки, вслед за ЦБ, могут повысить процент, но СОФПП этого не делает». Предприниматель Евгений Лифанов — о том, какую роль в развитии производства играют инструменты поддержки от центра «Мой бизнес»

06.10.2023 13:48
«Банки, вслед за ЦБ, могут повысить процент, но СОФПП этого не делает». Предприниматель Евгений Лифанов — о том, какую роль в развитии производства играют инструменты поддержки от центра «Мой бизнес»

С 2007 года в Нижнем Тагиле успешно ведёт свой бизнес основатель компании «Союз Металл» предприниматель Евгений Лифанов. Предприятие выпускает соединительные детали для трубопроводов. Журналист АН «Между строк пообщалась с Евгением и узнала об особенностях производства и о том, как инструменты поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром  «Мой бизнес», повлияли на деятельность его компании.

Евгений Лифанов закончил УПИ в Нижнем Тагиле по специальности «Технология машиностроения». После института работал мастером на предприятии «Уральские буровые технологии», дорос до директора компании, и в 2007 году решил открыть собственный бизнес.

Основное направление деятельности — изготовление трубопроводной арматуры, решил выбрать после того, как в 2007 году к нему обратилась организация с запросом на выпуск фланца. 

Сначала производство компании занимало всего одно небольшое помещение, где проходили все этапы изготовления фланца. 

Со временем обороты «Союз Металла» увеличивались и товарная линейка становилось шире. Компания начала производить несколько видов заглушек, буровой инструмент и быстроразъёмные соединения. Для этого необходимо было увеличивать штат и расширять территорию производства. Компания обратилась в нижнетагильский центр «Мой бизнес».

«Центр “Мой бизнес” нам помогал. В разное время мы воспользовались их поддержкой и брали кредиты и займы на суммы в размере от 2 до 4 млн рублей под низкий процент. В отличии от банков, которые в случае повышения ключевой ставки ЦБ тоже повышают проценты по кредитам, в фонде поддержки предпринимательства такого не происходит. Если вы взяли кредит под конкретный процент, то он уже не изменится. Например, мы платим фиксировано по ставке 5-6%, которая была при получении займа», — рассказывает Евгений Лифанов.

Он отмечает, что благодаря поддержке центра удалось привлечь на выгодных условиях дополнительные средства и расширить производство. С 2016 года «Союз металл» начал производить лезвия для хоккейных коньков. Как рассказывает бизнесмен, идея пришла к нему на тренировке ребёнка по  хоккею. 

«Мой ребёнок занимался хоккеем и на его занятиях я задумался над производством лезвий для коньков. Чтобы реализовать идею в продукт, мы пошли по китайскому принципу. Взяли импортный образец, сделали химический анализ, провели испытание и начали изготавливать лезвия», — делится Евгений.

К 2023 году компания расширилась и сейчас на территории предприятия действуют шесть цехов, где работают 260 человек.    

В цехах установлено современное оборудование, позволяющее обеспечить бесперебойную работу производства.

Особенностью компании Евгения Лифанова можно считать наличие любительского футбольного клуба «Союз Металл». Команда стабильно играет на разных турнирах по мини-футболу и уже завоевала несколько кубков.

В планах у руководителя компании — продолжать успешно работать и расширять линейку продукции.

Напомним,что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле помогает уральским предпринимателям построить свое дело, а также оказать помощь посредством предоставления займа по льготным ставкам.

 

Фото: официальная страница «Союз Металл» во «ВКонтакте», официальный сайт «Союз Металл» 
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