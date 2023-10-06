«Банки, вслед за ЦБ, могут повысить процент, но СОФПП этого не делает». Предприниматель Евгений Лифанов — о том, какую роль в развитии производства играют инструменты поддержки от центра «Мой бизнес»

С 2007 года в Нижнем Тагиле успешно ведёт свой бизнес основатель компании «Союз Металл» предприниматель Евгений Лифанов. Предприятие выпускает соединительные детали для трубопроводов. Журналист АН «Между строк пообщалась с Евгением и узнала об особенностях производства и о том, как инструменты поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром «Мой бизнес», повлияли на деятельность его компании.

Евгений Лифанов закончил УПИ в Нижнем Тагиле по специальности «Технология машиностроения». После института работал мастером на предприятии «Уральские буровые технологии», дорос до директора компании, и в 2007 году решил открыть собственный бизнес.

Основное направление деятельности — изготовление трубопроводной арматуры, решил выбрать после того, как в 2007 году к нему обратилась организация с запросом на выпуск фланца.

Сначала производство компании занимало всего одно небольшое помещение, где проходили все этапы изготовления фланца.

Со временем обороты «Союз Металла» увеличивались и товарная линейка становилось шире. Компания начала производить несколько видов заглушек, буровой инструмент и быстроразъёмные соединения. Для этого необходимо было увеличивать штат и расширять территорию производства. Компания обратилась в нижнетагильский центр «Мой бизнес».

«Центр “Мой бизнес” нам помогал. В разное время мы воспользовались их поддержкой и брали кредиты и займы на суммы в размере от 2 до 4 млн рублей под низкий процент. В отличии от банков, которые в случае повышения ключевой ставки ЦБ тоже повышают проценты по кредитам, в фонде поддержки предпринимательства такого не происходит. Если вы взяли кредит под конкретный процент, то он уже не изменится. Например, мы платим фиксировано по ставке 5-6%, которая была при получении займа», — рассказывает Евгений Лифанов.

Он отмечает, что благодаря поддержке центра удалось привлечь на выгодных условиях дополнительные средства и расширить производство. С 2016 года «Союз металл» начал производить лезвия для хоккейных коньков. Как рассказывает бизнесмен, идея пришла к нему на тренировке ребёнка по хоккею.

«Мой ребёнок занимался хоккеем и на его занятиях я задумался над производством лезвий для коньков. Чтобы реализовать идею в продукт, мы пошли по китайскому принципу. Взяли импортный образец, сделали химический анализ, провели испытание и начали изготавливать лезвия», — делится Евгений.

К 2023 году компания расширилась и сейчас на территории предприятия действуют шесть цехов, где работают 260 человек.

В цехах установлено современное оборудование, позволяющее обеспечить бесперебойную работу производства.

Оборудование по газовой резке металлических дисков Этап полировки изделия Этап полировки изделия

Особенностью компании Евгения Лифанова можно считать наличие любительского футбольного клуба «Союз Металл». Команда стабильно играет на разных турнирах по мини-футболу и уже завоевала несколько кубков.

В планах у руководителя компании — продолжать успешно работать и расширять линейку продукции.

Напомним,что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле помогает уральским предпринимателям построить свое дело, а также оказать помощь посредством предоставления займа по льготным ставкам.