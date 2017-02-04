Балыбердину отдали все партийные проекты «Единой России» в УрФО

Депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина назначили руководителем группы по реализации проектов «Единой России», пишет Ura.ru. Важное решение было принято сегодня, 3 февраля, в ходе заседания уральского МКС партии под председательством Ивана Квитки. Теперь под началом Балыбердина будет работать лидер свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий – ему не удалось получить руководящих должностей в МКС, отмечает агентство. В начале декабря тагильский депутат был назначен замглавы Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО.

Как сообщили изданию участники мероприятия, три из четырёх профильных групп и комиссий межрегионального координационного совета «Единой России» в этот раз возглавили свердловские партийцы. Наиболее серьёзный функционал достался спикеру Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной, которая стала руководителем комиссии по партийному строительству, агитационно-пропагандистской работе и информационному сопровождению деятельности региональных отделений ЕР.

Комиссию по работе с фракциями «Единой России» в региональных и муниципальных парламентах возглавила лидер фракции «ЕР» в свердловском Заксобрании Елена Чечунова. Председателем комиссии по кадровым вопросам стала руководитель фракции ЕР в думе ХМАО Наталья Западнова. По мнению экспертов, после того как МКС возьмёт на себя ряд функций региональных исполкомов, Москва сможет усилить через межрегиональный координационный совет контроль за деятельностью единороссов на местах.

Вопросы о назначении нового руководителя свердловского исполкома «Единой России», а также о проведении праймериз по подбору кандидата в губернаторы региона на заседании не обсуждались. Ранее СМИ сообщали, что из исполкома уволились практически все сотрудники и подготовка к предстоящим выборам оказалась под угрозой.

Агентство новостей «Между строк»