Бабурина, Титова и Явлинского зарегистрировали кандидатами в президенты

Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова («Партия роста») и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), со ссылкой на решение заседания комиссии пишет «Дождь».

Кандидаты предоставили по 105 тысяч подписей каждый. Комиссия отобрала и проверила по 60 тысяч подписей. У Явлинского 1,07% подписей были признаны недостоверными или недействительными, у Титова — 4,35% подписей, у Бабурина — 3,18% подписей.

Накануне ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Владимира Путина. Он должен был собрать 300 тысяч подписей для регистрации как самовыдвиженец, в конце января его штаб сдал в ЦИК 315 тысяч подписей, а всего его штабу удалось собрать более 1,6 миллиона подписей. При проверке комиссия признала недействительными 0,39% подписей в его поддержку.

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что все кандидаты, которые принесли свои подписи в ЦИК, прошли проверку. В четверг 8 февраля комиссия примет решение о регистрации кандидатами Ксении Собчак и Максима Сурайкина от «Коммунистов России».

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского и представителя КПРФ Павла Грудинина, участвующих в выборах от парламентских партий, уже зарегистрировали кандидатами.