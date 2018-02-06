ЦИК не нашёл оснований для отказа Собчак в регистрации кандидатом в президенты

По итогам проверки подписей, собранных Ксенией Собчак для регистрации кандидатом на президентские выборы, ЦИК выявил брак в 1,33% сданных подписей, со ссылкой на главу штаба Собчак Тимура Валеева сообщает «Дождь».

Рабочая группа Центризбиркома по приёму и проверке документов 6 февраля утвердила протокол проверки подписных листов, сданных Ксенией Собчак для регистрации кандидатом на выборах президента, рассказал Валеев.

По закону максимально допустимый предел брака — 5% от общего числа проверенных подписей, выше него ЦИК отказывает политику в регистрации кандидатом на выборах президента. Таким образом, Собчак должна быть зарегистрирована, добавил Валеев. Заседание ЦИК, где будет озвучено решение комиссии, состоится в четверг, 8 февраля.

Также, по словам Валеева, рабочая группа Центризбиркома проверила подписи, сданные всеми остальными кандидатами, брак в их подписях также не превысил 5%.

Напомним, 29 января штаб Путина сдал в ЦИК 315 тысяч подписей из более 1,6 миллиона собранных, отмечал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. 2 февраля зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что комиссия проверила 60 тысяч подписей в поддержку действующего президента и нашла нарушения в 0,39%. Регистрация Владимира Путина в качестве кандидата назначена на 6 февраля.