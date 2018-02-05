ЦИК назвал сроки регистрации Путина кандидатом в президенты

Центризбирком зарегистрирует действующего президента Владимира Путина кандидатом в президенты 6 февраля, со ссылкой на зампредседателя комиссии Николая Булаева пишет «Интерфакс».

Напомним, Путин решил пойти на президентские выборы самовыдвиженцем, по закону он был обязан собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку его выдвижения. 29 января штаб Путина сдал в ЦИК 315 тысяч подписей из более 1,6 миллиона собранных, отмечал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. 2 февраля Булаев заявил, что комиссия проверила 60 тысяч подписей в поддержку действующего президента и нашла нарушения в 0,39% из них при допустимом уровне брака в 5%. Такой результат позволяет зарегистрировать кандидата.

«Это очень малый объём подписей, признанных недействительными, это рекордно малое количество», — отметил Булаев.

Ранее ЦИК зарегистрировал двух кандидатов в президенты, идущих от парламентских партий: кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и бизнесмена Павла Грудинина от КПРФ. По закону им не нужно собирать подписи в свою поддержку.

Подписи в ЦИК сдали шесть человек. Кроме Путина, это кандидаты от внепарламентских партий: Григорий Явлинский от «Яблока», бизнес-омбудсмен Борис Титов от «Партии Роста», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России». Им нужно было собрать по 100 тысяч подписей. Всего право собирать подписи получили 15 человек.

Ранее Центризбирком отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты Алексея Навального, объяснив это наличием у него судимости. В ответ на решение ЦИК Навальный организовал «забастовку избирателей», в рамках которой во многих городах страны 28 января прошли акции протеста, в том числе не согласованные с властями.