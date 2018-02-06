Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что Путин стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей. На выборы действующий глава государства идёт самовыдвиженцем и сдал в ЦИК 300 тысяч подписей.

Ранее представители журналистки Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») сообщили «Интерфаксу», что их подписи также успешно прошли проверку. ЦИК подтвердил, что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) также будут зарегистрированы. Кандидаты от непарламентских партий сдали по 100 тысяч подписей.

Если ЦИК не выявит у кандидатов других нарушений, в бюллетене на выборах президента будут восемь человек. Владимир Жириновский (ЛПДР) и Павел Грудинин (КПРФ) уже были зарегистрированы, так как представляют парламентские партии и освобождены от сбора подписей в свою поддержку.