Общество

Автовокзал Нижнего Тагила возобновил большинство рейсов

15.03.2019 14:44
Автовокзал Нижнего Тагила возобновил большинство рейсов

Автовокзал Нижнего Тагила запустил практически все междугородние и пригородные рейсы, которые были ранее отменены из-за погодных условий.

«Мы возобновили практически все рейсы, за исключением тех, которые идут в сторону Висимо-Уткинска. Сейчас туда направили одну машину, чтобы выяснить обстановку. Но у меня есть информация, что все дороги очень интенсивно чистят», рассказал ИА «Все новости» директор автовокзала Вячеслав Эйвазов.

Вячеслав Эйвазов добавил, что все пассажиры, которые приобрели билеты на отменённые рейсы, могут вернуть их в кассах автовокзала. 

«Принятыми мерами автодороги после снегопада расчищены. В связи с тем, что угроза безопасности дорожного движения устранена ограничение на движение автобусов, следующих по пригородным и междугородним маршрутам снято»,  подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, сегодня утром из-за снежной метели и гололёда на дорогах ГИБДД ограничила движение общественного транспорта. В Нижнем Тагиле были отменены более 50 автобусных рейсов.

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