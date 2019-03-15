Автовокзал Нижнего Тагила возобновил большинство рейсов

Автовокзал Нижнего Тагила запустил практически все междугородние и пригородные рейсы, которые были ранее отменены из-за погодных условий.

«Мы возобновили практически все рейсы, за исключением тех, которые идут в сторону Висимо-Уткинска. Сейчас туда направили одну машину, чтобы выяснить обстановку. Но у меня есть информация, что все дороги очень интенсивно чистят», — рассказал ИА «Все новости» директор автовокзала Вячеслав Эйвазов.

Вячеслав Эйвазов добавил, что все пассажиры, которые приобрели билеты на отменённые рейсы, могут вернуть их в кассах автовокзала.

«Принятыми мерами автодороги после снегопада расчищены. В связи с тем, что угроза безопасности дорожного движения устранена ограничение на движение автобусов, следующих по пригородным и междугородним маршрутам снято», — подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, сегодня утром из-за снежной метели и гололёда на дорогах ГИБДД ограничила движение общественного транспорта. В Нижнем Тагиле были отменены более 50 автобусных рейсов.