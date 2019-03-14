МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильном ветре и снегопаде в ближайшие два дня.

«По данным синоптиков, 14–15 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление ветра 20–25 м/с, сильный снег. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

Уралгидрометцентр также выпустил предупреждение о том, что на крайнем юге и востоке Свердловской области 15 марта возможен сильный и очень сильный снег, метели.

«Уралуправдор» из-за сильных снегопадов рекомендовал водителям воздержаться от дальних поездок.

Отмечается, что сильный снегопад пришёл в Свердловскую область с Южного Урала, где накануне из-за осадков была полностью парализована работа аэропорта — все рейсы перенаправляли в Екатеринбург.