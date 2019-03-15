В Нижнем Тагиле из-за погодных условий отменены около 50 междугородних и пригородных автобусных рейсов

Из-за обильного снегопада и гололёда в Нижнем Тагиле отменены порядка 50 междугородних и пригородных рейсов. Об этом АН «Между строк» рассказал директор автовокзала Вячеслав Эйвазов.

«Нам от ГИБДД пришла информация о приостановке рейсов из-за плохих дорожных условий. Сейчас работает снегоуборочная техника. До 12 часов точно все рейсы отменены, а дальше уже будем созваниваться с оперативными службами и уточнять обстановку», — пояснил Эйвазов.

Напомним, накануне МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильном ветре и снегопаде в ближайшие два дня. Уралгидрометцентр также выпустил предупреждение о том, что на крайнем юге и востоке Свердловской области 15 марта возможен сильный и очень сильный снег, метели. «Уралуправдор» из-за сильных снегопадов рекомендовал водителям воздержаться от дальних поездок. Отмечается, что сильный снегопад пришёл в Свердловскую область с Южного Урала, где накануне из-за осадков была полностью парализована работа аэропорта — все рейсы перенаправляли в Екатеринбург.