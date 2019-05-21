Автору «Масяни» заказали мультфильм о храме в Екатеринбурге

Автор популярного в 2000-е годы анимационного сериала «Масяня» Олег Куваев получил заказ снять мультфильм об акциях против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, пишет Ura.ru.

По словам мультипликатора, заказчиками выступили сторонники возведения собора. На странице в Facebook, которую мужчина ведёт от лица Масяни, Куваев рассказал, что начал обсуждать с заказчиками детали работы, не зная сценария.

«Они присылают сценарий… И тут я понимаю, что они там ЗА строительство. А кто не согласен, тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков», — написал мультипликатор.

Куваев уточнил, что после этого отказался от сотрудничества.

Сериал «Масяня» появился в Сети осенью 2001 года. Куваев публиковал серии мультфильма на специальном сайте, после чего анимационный ситком стал популярным по всей России. Сериал рассказывает о жизни девушки по прозвищу Масяня и её друзей.

Напомним, в Екатеринбурге на прошлой неделе прошёл ряд несанкционированных митингов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Участники акций добивались переноса стройки в другое место. Сегодня в сквере у драмтеатра начался демонтаж стройплощадки.