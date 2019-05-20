Мэр Екатеринбурга назвал альтернативные площадки для храма Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал площадки, которые, скорее всего, будут выставлены на голосование в качестве места для строительства храма Святой Екатерины, пишет Ura.ru. Речь идёт об изначально запланированной площадке на территории сквера у Театра драмы, акватории городского пруда, сквере у стадиона «Динамо» и территории у цирка, которую сейчас занимает долгострой.

Высокинский также рассказал, что 23–24 мая он намерен встретиться со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Ранее мэрия Екатеринбурга открыла на своём сайте сбор предложений по площадкам для строительства нового храма, который будет продолжаться десять дней.

Напомним, в Екатеринбурге всю прошлую неделю шли акции протеста против строительства храма на территории сквера в центре города. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены не менее четырёх альтернативных мест под возведение собора.