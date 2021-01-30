Аудиторы оценили стоимость недвижимости Среднеуральского монастыря экс-схиигумена Сергия в миллиард рублей

Специалисты оценки объектов недвижимости рассчитали общую рыночную стоимость Среднеуральского женского монастыря, захваченном сторонниками бывшего схиигумена Сергия. Без учёта храмового убранства, церковной утвари и технического оснащения они оценили недвижимость в сумму более миллиарда рублей.

Документ с подсчётами опубликовали юристы Сергия в своём телеграм-канале. Отмечается, что оценкой занималась ООО «Оценка Групп» по просьбе последователей экс-схиигумена.

Так, стоимость храма, названного в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» составляет 81 млн рублей, келейного корпуса — 78 млн рублей, храма в честь Иконы Пресвятой и Живоначальной Троицы — 156,6 млн рублей, трапезного храма — 103,4 млн рублей, прачечной — 25,7 млн рублей, другого трапезного храма, который находится в стадии строительства — 262,3 млн рублей. Вместе с другими церковными сооружениями недвижимость оценивается в 109 425 400 рублей.

Сейчас Екатеринбургская епархия пытается через суд оформить в собственность Среднеуральский женский монастырь. Однако с 15 июня 2020 года представители митрополии не могут попасть на территорию религиозного комплекса, так как его оккупировали последователи Сергия.

Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Отлучённого от церкви священника конвоировали в Москву в Басманный суд, где ему выбрали меру пресечения в виде ареста с пребыванием в СИЗО до 28 февраля 2021 года. Защита скандального схимонаха уже заявила, что планирует обжаловать решение.

Экс-схиигумена Сергия обвиняют в склонении людей к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также в самоуправстве.