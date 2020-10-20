Артисты из Нижнего Тагила приняли участие в американо-русском онлайн-фестивале спектаклей про самоизоляцию

Актёры Нового Молодёжного театра на Вагонке приняли участие в виртуальном театральном фестивале Flash Acts. Для него известные драматургам из США и России, в том числе уральцы Николай Коляда и Ярослава Пулинович, сочинили короткие пьесы о самоизоляции в период пандемии коронавируса. Результатом коллаборации американских и российских авторов стали двадцать коротких видео-спектаклей, сообщает журнал «Театр».

Инициатором проекта выступил The Forum for Cultural Engagement (Фонд культурного взаимодействия). С американской стороны проект курировали театр Arena Stage и Джорджтаунский университет в Вашингтоне, а с российской — фестиваль «Любимовка» и екатеринбургский Центр современной драматургии, директор которого Антон Бутаков работает в Молодёжном театре Нижнего Тагила с августа этого года. Именно он предложил своим артистам поучаствовать в международном фестивале-эксперименте.

В итоге от Молодёжного театра на фестиваль были отправлены два видео-спектакля. Над историей Ярославы Пулинович «Мы будем жить» работали артисты Сергей Трёкин, Валерия Галкина, Елена Агеева и Ксения Чернолуцкая, которая выступила режиссёром. Пьеса рассказывает о молодом человеке Марке, который тяжело болен и должен отправиться на лечение в Китай. Но из-за пандемии коронавируса границы закрыли, и жена Марка пытается найти выход из ситуации.

«Снимали видео в квартире у одной из актрис, на улицах Вагонки и в театре. Были определённые требования по съёмке, было сложно это всё понять и распределить в тексте. Но мы очень старались. Получилось, как получилось. Важно отметить, что это были не спектакли, а скорее, читки или эскизы. То есть не было задачи сделать серьёзный фильм, важнее были текст, ситуация, а не актёрская игра. Потом весь отснятый материал отправляли американской стороне, и она уже это собирала всё это в готовую видеоработу. Любопытно было принять участие в чём-то новом, непривычном, к тому же пандемия коснулась каждого, было интересно посмотреть на все эти моменты, покопаться немного», — рассказал «Афише МС» артист Сергей Трёкин.

Над вторым видео-спектаклем работали актёр Молодёжного театра Сергей Каляев и режиссёр Антон Бутаков. По словам артиста, ему сразу понравилась пьеса пермского драматурга Алексея Синяева «Почему Максима убивает первым?». В ней главный герой Максим приходит в бар в последний день работы общепита перед локдауном. Из бара он выходит в прямой эфир и рассказывает подписчикам о своих непростых отношениях с мамой.

Съёмки проходили в гриль-баре «Маринад» рано утром, когда в заведении никого не было. Сергей Каляев решил снять весь монолог одним кадром, без склеек. Отснял три дубля, но самым удачным оказался первый — он и был отправлен организаторам фестиваля. Кстати, музыку для ролика Сергей тоже написал сам.

«Для того, чтобы картинка не была пресной, я придумал смену локации на туалет. К тому же мне показалось, что эта сцена довольно личная и кого-то может отпугнуть. Мне кажется, классно иногда вот так выбивать зрителя из равновесия такими бытовыми штучками. Я рад, что кадр получился, и монтировать пришлось только музыку на фоне. Антон увидел уже готовый материал и одобрил. Иногда здорово примерить на себя что-то новое — место режиссёра, звукооператора, видеомонтажёра. Если перевести это на язык офиса, каждый сотрудник должен побыть и директором, и техничкой, чтобы душевнее начать относиться к общему делу», — уверен актёр Сергей Каляев.

По словам тагильских артистов, международный театральный эксперимент позволил им познакомиться с зарубежными коллегами, пообщаться с талантливыми драматургами. Так, драматург Алексей Синяев, увидев спектакль, поблагодарил артиста Сергея Каляева за бережное отношение к материалу и за хорошую актёрскую работу.

Посмотреть онлайн-постановки фестиваля Flash Acts можно на его официальном сайте. Работы тагильчан доступны по ссылкам здесь и здесь.