Арестованного телеграм-блогера Устинова отправили в Москву

Екатеринбургского блогера, автора телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова увезли из СИЗО Екатеринбурга в Москву, он помещён в московское СИЗО № 5 «Водник», со ссылкой на адвокатов Устинова пишет Ura.ru.

«Устинова увезли в Москву без всякого объяснения причин. Он был на пересылке, я только сейчас узнал его местонахождение. Собираюсь поехать к нему, но пока надо утрясти некоторые вопросы, в том числе финансовые», — рассказал представитель защиты Устинова.

Напомним, Устинов был задержан в Екатеринбурге 29 ноября 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве денег у завода «Вентпром». По версии следствия, блогер публиковал клеветнические тексты, а после вымогал деньги в обмен на удаление публикаций. В качестве жертв Устинова в деле также фигурируют миллиардер Алишер Усманов и директор крупнейшей в стране «Объединённой зерновой компании» Михаил Кийко. По мнению адвоката, отправка Устинова в Москву может быть связана с эпизодом Усманова.